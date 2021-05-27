KKTC Meclisi, Kutlu Adalı cinayetini araştıracak

KKTC Meclisi, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 6 Temmuz 1996’da evinin önünde öldürülmesine ilişkin araştırma başlatma kararı aldı.
Yeni Düzen gazetesinin haberine göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri, eski Yeni Düzen yazarı Adalı’nın öldürülmesine ilişkin meclis araştırması istedi. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.
Ne olmuştu?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak iktidarı hedef almaya başlamıştı. Peker, 23 Mayıs’ta yayınladığı 7’nci videosunda 1996’da dönemin içişleri bakanı Mehmet Ağar ve özel harekatçı Korkut Eken’in talebi üzerine çözüm ve barış yanlısı Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmesi için kardeşi Atilla Peker’i görevlendirdiğini söylemişti.
Atilla Peker aynı gün Muğla’nın Fethiye ilçesinde ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Atilla Peker, Fethiye başsavcılığına ‘Kutlu Adalı’nın öldürülmesi hakkında’ başlıklı iki sayfalık bir dilekçe sunmuş, Eken’le birlikte Adalı’yı öldürmek üzere Kıbrıs’a gittiklerini, Eken’in kendisine silah kullanmayı öğrettiğini, Adalı’nın evinin çevresinde keşif yaptıklarını, Eken’in başka bir görüşmelerinde de Adalı’nın öldürülmesini kastederek, “Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun” dediğini anlatmıştı.