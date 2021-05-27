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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: ‘Sıkıntıdayım’ diyen kadına, ‘Müracaat et’ diyen polis görevden alınır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına şiddet meselesinde emniyet güçlerinin üzerine düşeni yapması için talimat verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bakan Soylu “Bir kadın gidecek, polise ‘Ben sıkıntıdayım, yardım et‘ diyecek, polis ona ‘Git müracaat et’ dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur” dedi.

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Soylu polisin kadına yardımcı olması gerektiğini belirterek sözleriniz şöyle sürdürdü: “Aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.”

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