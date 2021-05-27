Soylu: ‘Sıkıntıdayım’ diyen kadına, ‘Müracaat et’ diyen polis görevden alınır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına şiddet meselesinde emniyet güçlerinin üzerine düşeni yapması için talimat verdiğini söyledi.
Bakan Soylu “Bir kadın gidecek, polise ‘Ben sıkıntıdayım, yardım et‘ diyecek, polis ona ‘Git müracaat et’ dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur” dedi.
Soylu polisin kadına yardımcı olması gerektiğini belirterek sözleriniz şöyle sürdürdü: “Aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.”