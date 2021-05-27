İkinci Rus aşısı da Türkiye’de üretilecek

Soylu, Habertürk söyleşisinde belki TRT’dekinden biraz daha fazla zor soruyla karşılaştı ama karşılığında TRT’de kazandığından çok daha fazla kredi edindi. Karşısındaki gazetecilerin, özellikle de Yanardağ ve Saymaz’ın muhalif şöhretinden yararlandı ve ‘en muhalifin karşısında bile veremeyecek hesabı olmayan politikacı’ görüntüsü çizdi… İçine düştüğü durum itibarıyla Soylu’nun geceyi galip bitirmesine imkan yoktu, ama deplasmanda gollü beraberliği alırken de fazla zorlanmadı.