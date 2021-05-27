İkinci Rus aşısı da Türkiye’de üretilecek

Turk İlaç, Rusya’da geliştirilen CoviVac adlı Covid-19 aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.
Şirket anlaşmayı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu.
Rusya, Çumakov Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen inaktif aşının ülke içinde kullanımı için şubat ayında onay vermiş, mart ayında üretime başlamıştı.
Türk firmalar, Rusya’da geliştirilen bir diğer Covid-19 aşısı Sputnik V için de üretim anlaşması imzalamış, hükümet bu aşıdan 50 milyon doz sipariş edildiğini duyurmuştu.
Rusya’da geliştirilen aşılar Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) henüz kullanım onayı alamadı.