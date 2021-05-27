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Yaramazlara biraz batar!

İkinci Rus aşısı da Türkiye’de üretilecek

Turk İlaç, Rusya’da geliştirilen CoviVac adlı Covid-19 aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.

Fotoğraf: CoviVac

Şirket anlaşmayı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu.

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Rusya, Çumakov Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen inaktif aşının ülke içinde kullanımı için şubat ayında onay vermiş, mart ayında üretime başlamıştı.

Türk firmalar, Rusya’da geliştirilen bir diğer Covid-19 aşısı Sputnik V için de üretim anlaşması imzalamış, hükümet bu aşıdan 50 milyon doz sipariş edildiğini duyurmuştu.

Rusya’da geliştirilen aşılar Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) henüz kullanım onayı alamadı.

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