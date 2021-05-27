Erdoğan ‘yeni anayasa’ için yıl sonunu işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmasında ortak bir metin çıkarılması için bu yılın sonunu işaret etti.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, geçen şubattaki konuşmasında yeni bir anayasanın hazırlanmasının vaktinin geldiğini söylemişti. MHP de bu tartışmalar üzerine yeni anayasa çalışmasına başlayarak, bu ayın başında 100 maddelik öneri listesi hazırladığını duyurmuştu.

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Ankara’da AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’ ortakları MHP ile BBP’nin yeni anayasa çalışmalarını sürdürdüğünü, MHP’nin taslağı AKP’ye sunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, diğer partilerin de bu yönde çalışması olduğunu bildiklerini kendi çalışmalarının da bittiğini belirterek “Aynı şekilde biz de kendilerine bunu sunacağız. İnşallah yıl sonuna doğru tüm bu metinleri bir araya getirerek kapsamlı şekilde değerlendirerek ortak bir teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız” dedi.

Erdoğan yeni anayasa teklifine TBMM’deki tüm partilerin destek vermesi istediklerini ancak olmazsa ‘cumhur ittifakı’nın teklifini halka sunacağını ifade etti.

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Erdoğan, şunları kaydetti: “Şayet geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis’te kabul ettirip milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak… Geniş uzlaşma olmazsa da kendi çalışmamızı milletin önüne sunmakta kararlıyız.”