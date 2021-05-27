Elde silahla racon kesen din hocasına soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğini eli silahlı fotoğrafını paylaşarak dile getiren din ve ahlak öğretmenine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Twitter

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan Yunus Taşkıran, Soylu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız” mesajını alıntılayarak elinde dürbünlü tüfekle çekilmiş fotoğrafı eşliğinde şu mesaj paylaşmıştı: “Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma.”

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Twitter hesabından şunları aktarmıştı: “Bu paylaşımı yapan zat, bir din öğretmeni! Çocuklarımıza, iyiliği, doğruluğu, sevgiyi ve hoşgörüyü öğretmesi gerekirken, ‘kaç metreden bacağa, kola atış yapabilirim’ paylaşımı yapıyor. Kimin koluna, bacağına ateş edecek acaba? Kendi insanımızın mı? Siyaset, camiye, kışlaya, okula girerse toplum huzuru bozulur. Bu en açık örneği! Yetkilileri gereğini yapmaları için göreve davet ediyorum.”