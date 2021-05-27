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Yaramazlara biraz batar!

‘Bildiri soruşturması’nda 84 emekli amiral ifadeye çağırıldı

Emekli amirallerin bildirisine dair soruşturmada 84 emekli asker ifadeye çağırıldı.

Fotoğraf: Arşiv

104 emekli amiral 3 Nisan’da Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuş, Ankara başsavcılığı bildiriye dair soruşturma başlatırken, amirallerin 10’u daha önce gözaltına alınmış, 10’u da ifadeye çağırılmıştı. Tümü serbest bırakılmıştı.

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Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 5 ve 16 Nisan’daki arama ve el koyma kararları kapsamında dijital materyallerin incelendiği, HTS (telefon kayıtları) analizlerinin yapıldığı ve şüphelilerin ifadelerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bildiriye imza atan emekli amirallerin ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara’daki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin bugünden itibaren ifadelerinin alınmasına başlandığı, soruşturmaya çok yönlü devam edildiği belirtildi.

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