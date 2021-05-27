11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM’de: Vekillerin biri bağımsız, 10’u HDP’li

HDP’li 10 ve bir bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 22 Mart’ta katıldığı TRT Haber yayınında, 1300’e yakın dokunulmazlık dosyası olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Bu çok yüksek bir sayı. TBMM’de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil.”

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AA’nın haberine göre Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından ‘gelen kağıtlar’ listesinde yayımlandı.

Bağımsız Muş milletvekili Mensur Işık ile HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari milletvekili Sait Dede, Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, Muş milletvekili Şevin Coşkun’a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.