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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Türkiye, ‘Belarus’un kaçırdığı uçak’ konusunda NATO’yu yumuşattı

Reuters’a konuşan diplomatlara göre Türkiye, Belarus’un zorla indirdiği uçak konusunda NATO ülkelerinin tepkisini ‘yumuşatmış.’

Belarus, muhalif gazeteci Roman Protaseviç’i gözaltına almak için Yunanistan’dan Litvanya’ya giden yolcu uçağını sahte bomba ihbarıyla savaş uçağı eşliğinde zorla başkent Minsk’e indirmişti. Rynair’a ait uçağın iniş yapmasının ardından 26 yaşındaki gazeteci gözaltına alınmıştı.

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NATO’nun 30 müttefiki çarşamba günü, olayı kınayan iki paragraflık bir bildiri yayınlamıştı. Ancak bildiri cezai yaptırımları içermiyordu.

Açıklama ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açıklamalarından daha yumuşak oldu. Genel sekreter, olayı ‘devlet korsanlığı’ ve ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdi.

Reuters’a konuşan diplomatların aktardığına göre Ankara, ‘daha fazla yaptırım bahsi ve siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrılarının’ metne dahil edilmemesi konusunda ısrar etti. Diplomatlar, NATO’nun Belarus’la ‘işbirliğinin askıya alınmasını tehdit eden dilin’ de kaldırıldığını ekledi.

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Rus turistler ve THY vurgusu

Diplomatlar, Türkiye’nin, Belarus’un en yakın müttefiki olan Rusya’yla ‘bağlarını korumaya’ ve Minsk’e günlük uçuşları olan Türk Hava Yolları aracılığıyla Belarus’la ‘ekonomik ilişkilerini devam ettirmeye’ çalışıyor olabileceğini söyledi. Bir başka olasılığın da, Türkiye’nin Rus turistleri ‘ağırlama isteği’ olabileceği kaydedildi.

Diplomatlardan biri, Stoltenberg’in ‘daha fazla bölünmeyi önlemek amacıyla metin için Türkiye de dahil olmak üzere bütün müttefiklerinin mutabakatını kazandığını’ söyledi.

Diplomatlar, Türkiye’nin ‘hafifletilmiş bir metin konusundaki ısrarının, başta Polonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere daha sert ifadeler için bastıran bir takım müttefikleri kızdırdığını’ söyledi.

Üçüncü bir diplomat, Ankara’nın baskısının esas olarak ‘yaptırım önerilerini ayrıntılı olarak açıklayan Avrupa Birliği’nin metninden farklı bir ifade kullanmayı amaçladığını’ söyledi. Bunlar arasında Belarus havayollarının AB hava sahasına uçuş yasağı, Belarus havayollarının AB havalimanlarını kullanmasının engellenmesi ve AB havayollarına Belarus’tan kaçınması çağrısı yer alıyor.

Görüşmede bulunan Avrupalı bir diplomat, “Pek çok müttefik Türkiye’ye karşı hayal kırıklığına uğradı. NATO’nun yanıt vermesi önemliydi ve Ankara’nın neden Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko’yu savunmak istediği açık değil” dedi.

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Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
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