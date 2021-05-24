Belarus ‘sahte ihbarla’ uçak ‘kaçırdı’: Muhalif gazeteci gözaltına alındı

Belarus, muhalif gazeteci Roman Protaseviç gözaltına almak için Yunanistan’dan Litvanya’ya giden yolcu uçağını sahte bomba ihbarıyla savaş uçağı eşliğinde zorla başkent Minsk’e indirdi. Rynair’a ait uçağın iniş yapmasının ardından 26 yaşındaki gazeteci gözaltına alındı.

Protaseviç geçen yıl Belarus’ta seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’ya muhalif olan ve Telegram uygulaması üzerinden yayın yapan Polonya merkezli NEXTA haber sitesinde çalışıyordu.

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Hakkında Belarus’ta tutuklama kararı bulunan Protaseviç, kitlesel protesto eylemleri düzenlemek ve halkı kışkırtmakla suçlanıyor. Protaseviç ise bu iddiaları reddediyor.

AB olayı ‘uçak kaçırma’ olarak tanımladı

Avrupalı yetkililer Belarus’a karşı yeni yaptırımlar başlatma tehdidinde bulunurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken uçağın zorla indirilmesi ve içindeki kişinin tutuklanmasını ‘şok edici bir gelişme’ olarak niteleyerek Protaseviç’in hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ‘müttefikleriyle atılacak adımlar için işbirliği içerisinde’ olduğunu söyledi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Protaseviç’in serbest bırakılması çağrısında bulunurken ‘Ryanair uçağını kaçıranlar hakkında cezai işlem yapılması’ gerektiğini söyledi. Von der Leyen AB liderlerinin bugün Brüksel’de yapacakları toplantıda nasıl adımlar atacaklarını görüşeceklerini ekledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayı son derece ciddi ve tehlikeli olarak niteledi. Stoltenberg ayrıca bu konuda uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.