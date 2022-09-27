Akşam Postası / 27 Eylül 2022

Soylu: Mersin’de bir polis şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine silahlı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD: Ardahan’da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara, gaz sıkıntısı çeken Avrupa’ya işbirliği önerdi

Rusya’nın doğalgaz akışını durdurmasıyla Avrupa’nın gözü yeni gaz koridorlarına çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru’nu alternatif olarak gören Avrupa’ya doğalgazın sağlanması için işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

İsveç uyardı: Kuzey Akım doğalgaz hattında iki sızıntı

İsveç Denizcilik Müdürlüğü, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğu bildirdi.

ABD’den ‘Ege adaları’ uyarısı: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki Ege adalarına zırhlı birlik çıkarmasına yönelik bir soru üzerine, “NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil” dedi.

Bakan Bilgin: EYT çalışmaları aralıkta açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘EYT’ olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışmanın bittiğini ve aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

TİP lideri Baş’tan işbirliği çağrısı: Oyunu bozalım, parlamento daha önemli

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, halkın hiçbir kesimine düşmanlık etmemiş biri belirlenmesi halinde ‘millet ittifakı‘nın ortak cumhurbaşkanı adayını desteklemeye hazır olduklarını söyleyerek, geçmişteki hataların aksine 2023’te tek adayla ilk turda seçimin kazanılması gerektiğini kaydetti.

Economist, dibi gören sterlin için piyasaları rahatlattı: Henüz TL’ye dönüşmedi

Britanya merkezli gazete Economist, sterlin dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine gerilese de “Henüz TL’ye veya Arjantin Pesosu’na dönüşmedi” değerlendirmesiyle okurlarını ‘rahatlattı.’

Dolar zirveyi tazeledi: TL, bir aydır her gün değer kaybetti

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından bu sabah 18,4740’la yeni zirvesinde güne başladı.

Bitcoin yeniden 20 bin doların üstünde

Bitcoin, Asya piyasasındaki gelişmeler nedeniyle son bir hafta içinde ilk kez 20 bin doların üstünü gördü.

Gaziantep’te cesedi bulunan çocuğun ölümüyle ilgili üç gözaltı

Gaziantep’te, bir çocuğun dövülerek öldürülmesiyle ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi’nde veri açığını ortaya çıkaran Prof. Tuna Tuğcu okula alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve üniversitedeki veri açığını ortaya çıkaran Prof. Dr. Tuna Tuğcu, güvenlik görevlileri tarafından okulun mezunlar derneğine alınmadı.

Avrupa Yaban Hayatı Raporu: Türler geri dönüyor

Avrupa yaban hayatını inceleyen bir rapora göre boz kurtlar, boz ayılar ve beyaz kuyruklu kartallar dahil birçok vahşi türün popülasyonunda artış var.

Türkiye’de iki kişiden biri, yenilenebilir enerji için faturada artışa razı

Türkiye’nin yüzde 55’i, enerji konusundaki en büyük sorununun dışa bağımlılık olduğunu söylerken, dışa bağımlılığın önüne geçmek için yüzde 71’i güneş ve yüzde 64’ü rüzgar enerjisine yönelmenin gerektiğini düşünüyor.

Genç çalışanların dörtte üçü ‘sessiz istifa’ sürecinde

Son dönemde beyaz yakalılar arasında arttığı söylenen ‘sessiz istifa’nın yaygınlaşmasında en büyük nedenlerin maaş, kariyer olanakları ve iş-yaşam dengesi olduğu saptanırken, Z kuşağının yaklaşık yüzde 65’inin gündeminde ‘sessiz istifa’ var. Genç çalışanların dörtte üçüyse ya ‘sessiz istifa’ döneminde ya da buna yatkın.

Haluk Pekşen’in ölümüne ‘ihmal’ soruşturması

Sağlık Bakanlığı, eski CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Salda Gölü’nde kararma ve salyalaşma başladı

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur’daki Salda Gölü’nde salyalaşma ve beyaz kumullarında kararma başladığını söyledi.