Boğaziçi’nde veri açığını ortaya çıkaran Prof. Tuna Tuğcu okula alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve üniversitedeki veri açığını ortaya çıkaran Prof. Dr. Tuna Tuğcu, güvenlik görevlileri tarafından okulun mezunlar derneğine alınmadı.

Fotoğraf: Cem Say

Prof. Dr. Tuna Tuğcu, bugün Boğaziçi Üniversitesi sınırları içerisinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne (BÜMED) girmek istedi. Tuğcu, üyesi olduğu derneğe üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından alınmadı.

Olayı, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Say Twitter hesabından duyurdu.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli dört akademisyen iktidar yanlısı gazeteler tarafından fotoğrafları kullanılarak hedef gösterilmişti. Haberlerde akademisyenlerin ‘Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basarak bazı evrakları gasp ettiği’ iddia edilmişti.

Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, yazılanların aksine merkeze bir bilgi güvenliği zaafiyeti duyumu aldıkları için gittiklerini söylemişti. Tuğcu’nun aktarımına göre bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verilmişti. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Söz konusu güvenlik açığını tespit eden akademisyenler kurul olarak riskleri Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne anlatmak istedi ama rektörlük buna izin vermedi.

Kurul üyeleri, 10 Haziran Cuma öğleden sonra hiçbir haber verilmeksizin rektörlük tarafından görevden alındı, ardından kurul lağvedildi. 15 Haziran’da üyeler hakkında soruşturma açılmış ve 16 Haziran’da da okuldan üç ay uzaklaştırılmışlardı.

Üç akademisyen, 8 Temmuz’da göreve iade edilmişti ama Tuğcu’nun uzaklaştırma kararı bozulmamıştı. Tuğcu, okuldan tekrardan üç ay süreyle uzaklaştırılmıştı.