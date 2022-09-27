Dolar zirveyi tazeledi: TL’deki değer kaybı bir aydan fazla devam edebilir

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (MB) ikinci defa 100 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından bu sabah 18.4740 ile yeni zirvesinde güne başladı.

TL’de her gün ancak oldukça sınırlı değer kaybı bir aydan fazla süredir görülüyor.

Fotoğraf: Arşiv

Küresel piyasalarda doların, ruble gibi bir iki istisna hariç neredeyse tüm dünya para birimlerine karşı sene başından beri değer kaybediyor.

Dolar endeksi, 114,58 ile Mayıs 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi dün gördü. Sterlin 1,0327 dolarla tarihi dip seviyeyi görürken; avro da dolar karşısında 20 yılın dip seviyesindeydi.

ABD borsaları da yaz aylarındaki toparlanmada kaydettiği kazanımların tümünü geri verdi. S&P endeksinin ardından Dow Jones endeksinde de ocakta görülen zirveden bu yana kaydedilen kayıplar yüzde 20’yi aştı.

Küresel resesyon endişeleri faiz artışlarıyla birlikte kuvvetlenirken, ABD dışındaki ülkelerde özellikle de Avrupa’da enerji arz sorunları endişeleri artırıyor. İhracatının yarısına yakının AB’ye yapan Türkiye için de Avrupa ekonomisinin talep koşulları piyasada yakından takip ediliyor.

Kur yavaşça yükseliyor

TL, eylüldeki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08:43’te 18,46/18,4740 seviyesindeydi. TL dolar karşısında özellikle son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı bir kayıp yaşıyor. Günlük olarak oldukça sınırlı kalan ancak her gün devam eden yükselişler bir aydan fazla süredir görülüyor.

Birikimli olarak bakıldığındaysa TL, nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 28,6, son bir yılda ise yüzde 54,6 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Bankacılar mevcut kur politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor. Merkez Bankası (MB), ihracat gelirlerinin rezerve alınması ve ithalat kaynaklı döviz ihtiyaçlarının rezervlerden karşılanması gibi uygulamalarla döviz piyasasında belirleyici olarak görev yapıyor.

MB, eylüldeki 100 baz puan faiz indirimi ardından geçen hafta da 100 baz puan daha indirime gitti ve yüzde 80’e ulaşan enflasyona rağmen ekonomik büyümeye öncelik vereceğine dair bir kez daha net mesaj verdi. Bu kararla faiz oranı yüzde 12’ye düşürüldü.

MB faiz indirimleriyle birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirmişti. Adımlar kredileri hükümetin istediği alanlara yönlendirmeyi amaçlarken dışarıda kalanlardan sert eleştiriler alıyor.

Politikalarla net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) hazırlıklarının son aşamada olan yeni paketinin 50 milyar TL’den aşağı olmayacağını söyledi.

Yılın ilk aylarında üç aşamalı KGF kredileri açıklanmış ilk paket 60 milyar TL olarak kullanıdırılmıştı.

Bankacılar KGF’nin ikinci aşamasında tutarı yakından takip ediyordu. Bir önceki KGF kefaletine benzer tarasım ve tutarın belirgin artırılıp artırılmayacağı enflasyonist etki açısından izleniyordu. Üretim odaklı yönlendirilme ve açıklanan tutarlarda yeni bir enflasyonist etki beklenmiyor.

Piyasalarda Rusya ile ilişkiler, olası yaptırımlar, Mir sistemi de takip edilmeye devam ediliyor.