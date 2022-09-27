Bitcoin yeniden 20 bin doların üstünde

Bitcoin, Asya piyasasındaki gelişmeler nedeniyle son bir hafta içerisinde ilk kez 20 bin doların üstünü gördü.

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Kripto paralar, kanuni düzenlemelerle ilgili endişelerden ve dünya çapında faizlerdeki artışlardan dolayı yatırımcıların riskli varlıklara karşı çekingen davranması nedeniyle değer kaybederken Bitcoin, 19 Eylül’de 19 bin doların altına gerilemişti.

Doların dün tarihi zirvelere çıkması ve Asya piyasasındaki gelişmeler sonrasında Bitcoin, yüzde 5’ten fazla artışla 20 bin 286 dolara yükseldi. Ether de yüzde 4 artışla son bir haftanın en yüksek seviyesi olan 1389 dolara yükseldi.