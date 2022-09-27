Rusya, Ukrayna’daki ilhak referandumlarından ‘Evet’ çıktığını açıkladı

Rusya Seçim Komisyonu, uluslararası toplumun eleştirdiği ‘ilhak referandumları’nda ‘yüzde yüze yakın evet’ çıktığını duyurdu.

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Rus haber ajansları Ria Novosti, Tass ve Interfax’ın bildirdiğine göre Moskova kontrolündeki bölgelerde oy sayımına başlandı ve ‘evet’ oylarının önde olduğu aktarıldı.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre komisyonun açıklamasında şu ana kadar oyların yüzde 27’sinin sayıldığı ve yüzde 98 ‘evet’ çıktığı bildirildi.

Rusya’nın işgal altındaki Herson bölgesine atadığı Vladimir Saldo, oylamada ‘zafer kazanıldığını’ savundu.

Kiev yönetimine göre oylama geçersiz

Rus Seçim Komisyonu’nun açıklamasına tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, oyların geçerli olmadığını söyledi.

Bakan Kuleba, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna’yla Kiev’de düzenlediği basın toplantısında “Bu durum politikamızı, diplomasimizi ve askeri alandaki eylemlerimizi değiştirmeyecek” dedi.

Geçen hafta Kremlin, Donetsk ve Luhansk bölgeriyle Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmayı öngören referandumların düzenleneceği ve Moskova’nın da bu referandumlardan çıkacak sonucu kabul edeceğini açıklamıştı.

Beş gün süren referandumlardan Rusya’ya katılım sonucunun çıkacağı bekleniyordu. Sandıktan çıkan ‘Evet’ oyu, Rus parlamentosunun her iki kanadı tarafından onaylanacak ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzasıyla resmileşecek.