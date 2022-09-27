Haluk Pekşen’in ölümüne ‘ihmal’ soruşturması

Sağlık Bakanlığı, eski CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Pekşen, 16 Eylül’de hastanede hayatını kaybetmişti. Pekşen’in kızı Elif Pekşen, babasının Covid-19 aşısı ya da zatürre nedeniyle değil Acıbadem Bodrum hastanesinde konan yanlış teşhis sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ezgi Pekşen, babasının yediği balığın kılçığının yemek borusunun 32’nci santimetresinde açtığı deliğin fark edilemediğini söylemişti.

Fotoğraf: Ezgi Pekşen/Twitter

Acıbadem Sağlık Grubu Pekşen’in Acıbadem Bodrum’daki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili inceleme başlatmıştı.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı da soruşturma başlattı. Ezgi Pekşen, teftiş kurulu müfettişlerine beş saat ifade verdi. Avukat Pekşen, Bodrum’daki hastanede yaşanan süreci tüm ayrıntılarıyla anlattı, uygulanan tedavilere ilişkin ellerindeki tüm belgeleri de teslim etti. Teftiş kurulu şimdi hastane yönetimi ve tedaviyi yürüten doktorların da ifadesine başvuracak. Ardından bilirkişi raporu hazırlanarak soruşturma yürütülecek.