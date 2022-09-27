ABD’den ‘Ege adaları’ açıklaması: Gerilimi artırabilecek eylemlerin zamanı değil

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki Ege adalarına zırhlı birlik çıkarmasına yönelik bir soru üzerine, “NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil” dedi.

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Yunanistan’ın Rus yapımı S-300 füzeleriyle Türk F-16’lara radar kilidi atmasıyla seçimlerin yaklaştığı iki ülke arasında gerginlik başlamıştı.

6 Eylül’de Bosna-Hersek’te konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan hakkındaki, “Türkiye gerçekten bir Avrupa Birliği ülkesine askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu” sorusunu, “Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. ‘Eğer bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorsak vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek yanıtlamıştı.

İki gün önceyse Yunanistan’ın Ege’deki Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD’ye protesto notası vermişti.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ned Price, AA muhabirinin “Yunanistan’ın Ege’de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?” sorusuna, şu yanıtı verdi: “Rusya’nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz.”

Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin “Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye’nin mi? Yunanistan’ın mı?” sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi.