Salda Gölü’nde kararma ve salyalaşma başladı

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Burdur’daki Salda Gölü’nde salyalaşma ve beyaz kumullarında kararma başladığını söyledi.

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2020’de TOKİ, Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılması için ihale düzenlemişti. Gölün doğal dengesini bozacağı savunulan proje davalık olmuştu. Ankara Barosu da Salda Gölü’ne ‘millet bahçesi’ projesinin, Çevre Koruma Bölgesi ilanını içeren KHK’ya aykırı olduğunu açıklamıştı.

Ancak tüm bunlara rağmen Covid-19 kısıtlamaları fırsat bilinerek göle iş makineleri sokulmuştu. İktidarın ve bakanlığın gölle ilgili hamleleri de sürüyor. Bölgeye ilgi de yüksek.

DHA’nın haberine göre Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nden Kesici, göle kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirterek çevredeki araç-insan trafiğinin yarattığı kirliliklere, tarım için yer altı sularının aşırı çekilmesine ve göl çevresindeki kıyı işgal düzenlemelerinin devam etmesine dikkat çekti.

‘Beyazlıkların yerini kararmalar alıyor’

Kesici şunları söyledi: “Doğası gereği suyunu dışarıya boşaltamayan ve su kalitesi bakımından çok kırılgan olan Salda Gölü’ndeki endemik canlılar da tehlike altında. Son yıllarda artan göl- insan faaliyetleri çevresel boyutta tehdit unsuru.

Çok kırılgan bir yapıya sahip olan beyaz tortul kayaçların bilhassa göl kıyı kesimlerinde oluşamaması sonucu göl kıyı kesimlerinde, su çekilen alanlarda beyazlıkların yerini kararmalar almaktadır.

Mutlak suretle aşırı alg artışı sonucu oluşan ve kokan bu salyalaşmaların kıyı ve su içerisinden bilimsel yöntemlerle temizlenip ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir.”