Türkiye’de iki kişiden biri, yenilenebilir enerji için faturada artışa razı

Türkiye’nin yüzde 55’i, enerji konusundaki en büyük sorununun dışa bağımlılık olduğunu söylerken, dışa bağımlılığın önüne geçmek için yüzde 71’i güneş ve yüzde 64’ü rüzgar enerjisine yönelmenin gerektiğini düşünüyor.

Fotoğraf: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

KONDA Araştırma ve Temiz Enerji Haber Portalı tarafından Türkiye’de toplumun yenilenebilir enerji hakkındaki fikirlerini ve enerji bağımlılığı konusundaki algısını ölçmek için düzenlenen ‘Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Anket çalışmasına 2 bin 510 kişi katıldı. Araştırma, küresel enerji krizinin olduğu bir dönemde 15 yaş üstü nüfusun enerji ve elektrik tüketimine bakış açısına ilişkin sonuçlar ortaya koyuyor.

Sonuca göre, ankete katılanların yüzde 55’i ​​​​​Türkiye’nin enerji konusundaki en büyük sorununun dışa bağımlılık olduğunu dile getirirken, her beş kişiden dördü Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmasından endişe duyuyor. Enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun yüzde 64’ü de ‘çok endişeli’ olduğunu belirtiyor.

Enerjinin pahalı olmasıysa yüzde 30’la ikinci en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi

‘Dışa bağımlılığın önüne geçmek için hangi kaynaklara yönelmeli’ sorusuna verilen cevapların yüzde 71’ini güneş enerjisi ve yüzde 64’ünü rüzgar enerjisi oluşturuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı başta doğalgaz ve petrol olmak üzere ithal yakıtlardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için güneş ve rüzgar enerjisinin daha fazla kullanılmasını öncelikli çözüm olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 69’u kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar yerine daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmasıyla elektrik fiyatlarının azalacağını düşünüyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek enerjiyi kullanmak için elektrik faturasında belli oranda bir artışa razı olacağını söyleyenlerin oranıysa yüzde 51.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilecek enerjiyi kullanmak için faturasında yüzde 2’lik bir artışa razı olanların oranı yüzde 25’ken, toplumun yüzde 14’ü faturasında yüzde 10’luk bir artışa, toplumun yüzde 11’i faturasında yüzde 20’lik bir artışa razı olduğunu belirtiliyor.