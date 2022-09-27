Economist, dibi gören sterlin için piyasaları rahatlattı: Henüz TL’ye dönüşmedi

Britanya merkezli gazete Economist, sterlin dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine gerilese de “Henüz TL’ye veya Arjantin Pesosu’na dönüşmedi” değerlendirmesiyle okurlarını ‘rahatlattı.’

Fotoğraf: Reuters

Geçen günlerde, Boris Johnson’ın istifasından sonra başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss’ın kurduğu hükümet, ekonomi ve mali alandaki politikalarını açıklamıştı. Yeni yol haritasına göre, vergilerde tarihi bir indirime gidilecekken borçlanmada 1972’den beri en büyük artış görülecek. Bu gelişmelerle birlikte sterlinin değeri dün yüzde 4,85 düşüşle 1,0327 dolar oldu.

Hükümetin planına göre, yalnızca önümüzdeki altı ay boyunca alınacak borçların toplam tutarı 72 milyar sterlini geçecek.

Reuters’ın önceden aktardığına göre, ekonomistler ve yatırımcılar, üç haftadan kısa bir süredir iktidarda olan Liz Truss hükümetinin, Britanya merkez bankasının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmasından sadece bir gün sonra böyle bir planı açıklayarak finansal güvenilirliğini kaybettiğini söyledi.

Economist de sterlinin düşüşünü ele aldı.

Economist, sterlinin Covid ve yakıt krizi gibi dönemlerde de değer kaybettiğini ama henüz kötü bir durumda olmadığını ve yatırımcıların sterlini hala tercih ettiğini kaydetti. Economist şunları yazdı: “Sterlin birdenbire Türk Lirası’na veya Arjantin Pesosu’na dönüşmüş değil. Dolar, avro, Japon Yeni ve İsviçre Frangı’yla birlikte yoğun işlem gören g5 grubunun bir parçası olmaya devam ediyor. Yine de krizlere karşı diğerlerinden daha savunmasız olduğunu kanıtladı.”

Economist ayrıca, sterlinin ‘sermaye kontrolleri Çin’in, hiperenflasyonun olduğu Arjantinin ve alışılmışın dışında para politikalarının uygulandığı Türkiye’nin para birimleriyle’ aynı grupta olmadığını söyledi.