Sterlin, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde

Britanya’nın para birimi sterlin, yeni hükümetin mali politikalarını açıklamasından sonra yüzde 5 düşerek tarihin en düşük seviyesini gördü.

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Boris Johnson’ın istifasından sonra başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss’ın kurduğu hükümet, ekonomi ve mali alandaki politikalarını açıkladı. Yeni yol haritasına göre, vergilerde tarihi bir indirime gidilecekken borçlanmada 1972’den beri en büyük artış görülecek. Bu gelişmelerle birlikte sterlinin değeri, yüzde 4,85 düşüşle 1,0327 dolar oldu.

Truss, vaatlerinde ‘vergileri düşüreceğini’ söylüyordu. Truss’ın rakibi eski maliye bakanı Rishi Sunak’sa ülke ekonomisinin henüz buna hazır olmadığını dile getirmişti.

Hükümetin planına göre, yalnızca önümüzdeki altı ay boyunca alınacak borçların toplam tutarı 72 milyar sterlini geçecek.

Reuters’ın aktardığına göre, ekonomistler ve yatırımcılar, üç haftadan kısa bir süredir iktidarda olan Liz Truss hükümetinin, Britanya Merkez Bankası’nın yükselen enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmasından sadece bir gün sonra böyle bir planı açıklayarak finansal güvenilirliğini kaybettiğini söyledi.

Britanya Merkez Bankası, son 27 yılın en sert artırımlarına giderek, faizi iki ay üst üste 50’şer baz puan artırarak 2,25’e yükseltmişti.