Britanya’da resesyona rağmen enflasyonla mücadele: 27 yılın en sert faiz artışı

Britanya’da merkez bankası (Bank of England/BoE), uzun süreli bir resesyonun yaklaşmakta olduğu uyarısına rağmen yüzde 13’e ulaşan enflasyonla mücadele için son 27 yılın en sert faiz artırımına gitti.

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BoE’nin dokuz üyeli para politikası kurulunun sekiz üyesi politika faizinin yüzde 1,25’ten 2008 sonundan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75’e yükseltilmesi yönünde oy kullandı. Üyelerden sadece Silvana Tenreyro, 25 baz puan faiz artırılması için oy kullandı.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin birçoğu politika faizinin 50 baz puan artırılmasını bekliyordu.

BoE, böylece aralıktan bu yana faizleri altıncı kez artırmış oldu. Bu son faiz artırımı, BoE’nin 1995’ten bu yana gittiği en büyük artırım oldu.

BoE geçen aralıkta Covid-19 salgının ortaya çıktığı 2020’den bu yana dünya genelinde faizleri artıran ilk büyük merkez bankası olmuştu.