Britanya’da enflasyonla mücadele: Faizi 50 baz puan daha artırdı

Britanya’da merkez bankası, 50 baz puan faiz artırdığını duyurdu.

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Bankanın açıklamasına göre kuruldaki beş üye 50, üç üye 75 ve bir üye 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Oylamaya göre banka, faizleri 50 baz puan artırarak 2,25 seviyesine çıkardı.

Banka ağustosta uzun süreli bir resesyonun yaklaşmakta olduğu uyarısına rağmen çift hanelere ulaşması beklenen enflasyonla mücadele için son 27 yılın en sert faiz artırımına giderek faizi 1,75’e çıkarmıştı. Banka, enflasyonla mücadeleye yönelik mevcut politikalarına devam ediyor.

Dünyanın büyük merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırırken Türkiye’de Merkez Bankası büyüme odaklı politikası doğrultusunda yüzde 80’i aşan enflasyona rağmen faiz indiriyor.