AKP’liler ve bakanlık kaynakları: Soylu’nun istifa edeceği iddiası suni gündem

ALTAN SANCAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa ettiği veya görevden alınacağı bugünlerde sosyal medyanın ve yayın organlarının tartışılan konusu haline geldi. AKP’liler ve bakanlık kaynaklarıysa tartışmaların ‘suni gündem’ olduğu ve Soylu’nun görevinin başında olduğunu söylüyor.

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Soylu, pandeminin ağırlığı hissettirmeye başladığı 10 Nisan 2020 gecesinde 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve marketlerdeki izdiham görüntüleri nedeniyle istifa kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunmuştu. İstifa kararı sonrası sokaklarda Soylu’ya destek gösterileri düzenlenmiş ve Erdoğan bu istifayı kabul etmemişti.

İlerleyen zamanlardaysa suç örgütü lideri Sedat Peker açıklamalarında Soylu’yu hedef almıştı. Peker’in iddialarının ardından da defalarca Erdoğan’ın Soylu’yu görevden almaya hazırlandığı, Soylu’nun istifa ettiği veya edeceği iddia edilmişti.

Son günlerdeyse Soylu’nun kabine toplantısında istifa mektubunu Erdoğan’a sunduğu, yerine AKP’li Faruk Çelik’in getirileceği iddia edilmişti. Hatta Soylu’nun danışmanlarını farklı bakanlıklara ve kurumlara kaydırdığı da öne sürülmüştü. Tartışmaya AKP’den resmi bir açıklama gelmemişti.

‘A takımı görevinin başında’

Milli Gazete, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, dünkü Kabine toplantısında Erdoğan’a istifasını sunduğunu öne sürmüştü.

Diken’e konuşan İçişleri Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta istifaya işaret edecek bir hareketlilik olmadığını aktardı.

Soylu’nun ‘A takımı’ olarak adlandırılan ekibin de görevinin başında olduğunu söyleyen bakanlık kaynakları, eski Adalet bakanı Abdulhamit Gül’ün istifa sürecini hatırlatarak şunları dedi: “Kendisinin affı süreci gündeme geldiğinde bakanlıktaki arkadaşlarımız hareketlilik olduğunu konuşmaya başlamıştı. Eğer bir bakan koltuktan planlı bir şekilde kalkacaksa bu önce o bakanlığın koridorlarında konuşulur. Fakat bakanlıkta buna yorulacak bir hareketlilik yok.”

‘Çelik koltuğu devralmak için hazırlanmıyor’

AKP’li Faruk Çelik’e yakın kaynaklar da Çelik’in ‘koltuğu devralmak’ için hazırlık içinde olmadığını ve Bursa’da çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Çelik’e yakın kaynaklara göre iddianın nedeni MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Bursa mitingi için kente geldiği sırada Faruk Çelik’in kendisini karşılayanlar arasında olması ve bunu sosyal medyadan paylaşması ve yakın zamanda Ankara’ya gitmesi.

Ancak aynı kaynaklar, ilerleyen günlerde Çelik’in aktif görev almasının da sürpriz olarak yorumlanmaması gerektiğini düşünüyor.

İddialar hakkında ‘konuşmaya gerek duymadıklarını’ söyleyen AKP’li isimlere göreyse Soylu’nun ‘bu aşamada’ görevden istifası veya alınması için herhangi bir neden bulunmuyor.