Erdoğan: Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında tekrar yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız” dedi.

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Partisinin düzenlediği bir programda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* İnşallah önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz.

* (Mersin’deki terör saldırısı) Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti.

* Emin olun 2023’te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak.

* Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.