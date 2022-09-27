Erdoğan: Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında tekrar yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız” dedi.
Partisinin düzenlediği bir programda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* İnşallah önümüzdeki dönemi, aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz.
* (Mersin’deki terör saldırısı) Bu ne vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti.
* Emin olun 2023’te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak.
* Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.