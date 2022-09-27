Bakan Bilgin: EYT çalışmaları aralıkta açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘EYT’ olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışmanın bittiğini ve aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti.

Ama seçimlere sekiz ay kalmışken, ekonomik krizin derinleşmesiyle her geçen gün oy kaybeden AKP, durumu toparlamak için çalışmalarına hız verdi. Hükümet, EYT diye adlandırılan grubun beklentilerini karşılamak için de bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Bakan Bilgin, geçen hafta EYT’liler hakkındaki çalışmanın bittiğini duyurmuştu.

Dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerlerin sorularını yanıtlayan Bilgin, EYT hakkındaki çalışmanın aralık ayında açıklanacağını söyleyerek şunları kaydetti:

*(EYT) Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, sayın cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis’e intikal ettiririz.

*516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var.