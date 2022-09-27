Gaziantep’te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı

Gaziantep’te dövülerek öldürüldüğü değerlendirilen çocuğun cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan üç zanlıdan ikisi tutuklandı.

Gaziantep başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerinin çocuk cesedi bulmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan K.A., M.A. ve M.T., emniyetteki işlemlerin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.A. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.A. ve M.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adresteki dün akşam düzenlenen aramada, üç yaşında olduğu ve dövülerek öldürüldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu.