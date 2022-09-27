Ankara, gaz sıkıntısı çeken Avrupa’ya işbirliği önerdi

Rusya’nın doğalgaz akışını durdurmasıyla Avrupa’nın gözü yeni gaz koridorlarına çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru’nu alternatif olarak gören Avrupa’ya doğalgazın sağlanması için işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Güney Gaz Koridoru, Hazar Denizi’ndeki gaz kaynaklarının Avrupa’daki pazarlara ulaştırılması için yürütülen projeleri kapsıyor. 40 milyar dolarlık toplam yatırımla Avrupa’ya enerji arzının artırılması ve çeşitlendirilmesi hedfleniyor.

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Avrupa, Moskova’nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya. Doğalgazın kesilmesiyle alternatifler aranırken, Ortadoğu’daki yeni gaz rezervlerinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması da değerlendiriliyor.

Avrupa’nın doğalgaz yaptırımından en çok etkilenen ülkesi Almanya’da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Güney Gaz Koridoru için gereken işbirliği imkanlarına hazırız” dedi.

WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı’nda konuşan Dönmez’in açıklamalarından satır başları şöyle:

*Dünya, tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye sahip olduğu avantajlarla bu alandaki en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır.

*Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü, jeopolitik konumu ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya devam edecek.

*Güney Gaz Koridoru için gereken işbirliği imkanlarına da hazırız. Kısacası Avrupa’nın enerji arz güvenliği için güvenilir ve stratejik bir partner olarak gereken her türlü yapıcı ve kazan-kazana dayalı işbirliğine her zaman açığız.

*Türkiye, 12 gigavat tabana sabitlenmiş açık deniz elektrik santrali ve 57 gigavat kıyıdan uzak off shore potansiyeline sahip. Bu rakamın türbin teknolojisindeki gelişmelerle birlikte gelecekte daha da artacağını öngörüyoruz.