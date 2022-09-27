Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘başörtülü’ yanıtı: Kafandaki tilkiler diline vuruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa, buluyor. Geliyor yakasına rozet takıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor.”

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

Erdoğan, bugün partisinin kadın kolları toplantısında şunları demişti: “İşte şimdi CHP ne yapıyor? Bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor. Geliyor yakasına bir rozet takıyor. ‘Bak işte biz sizden yanayız, sizinle beraberiz.’ Buradan o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur.”

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Erdoğan’ın konuşmasının söz konusu kısmını paylaşarak şunları yazdı: “Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara ‘tane’ mi dersin, ‘birkaç başörtülü’ mü dersin, ‘konu mankeni’ mi dersin, ‘sembolik’ mi dersin. Neler neler dersin… Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün.”

Ah Erdoğan ah… Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor. Kadınlara "tane" mi dersin, "birkaç başörtülü" mü dersin, "konu mankeni" mi dersin, "sembolik" mi dersin. Neler neler dersin… Kadın haklarına inanmayan sen, bunu sadece oy almak için bir iş gibi görürsün. pic.twitter.com/rKYkfa9xNi — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 27, 2022

Erdoğan daha önce de Ocak 2021’de CHP ve başörtülü kadınları şu sözlerle hedef almıştı: “Oy almak için bazı yerlerde başörtülü bazılarını vitrin mankeni gibi koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o günler. Parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var.”

CHP lideri buna karşılık şunu demişti: “Ya biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç. Herhalde bir kadına bundan daha ağır hakaret edilmez. Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum.”

Erdoğan’ın açıklaması, sosyal medyada da yoğun tepki çekmiş, Twitter’da ‘ÖzürDileErdoğan’ etiketi, trendler arasında bir numaraya yükselmişti.

Erdoğan özür dilememişti.