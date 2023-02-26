Akşam Postası / 26 Şubat 2023

Ahbap, ‘Kızılay çadır sattı’ iddiasını doğruladı
Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, 46 milyon liraya Kızılay’dan çadır aldığı iddiasını doğruladı.
Kızılay’dan ‘Çadır sattık ama bir sor niye sattık’ açıklaması
Haluk Levent: İşlem kanuni, Kızılay çadırlarını bölgeye gönderdik
Depremin üçüncü günü Kızılay Ahbap’a çadır satmış!
Kızılay depremde işi ticarete dökünce yurttaşların tepesi attı: Yatacak yeriniz yok
Kızılay, Türk Eczacıları Birliği’ne de çadır satmış: Tanesi 140 bin lira
Sera Kadıgil, ‘Kızılay’ı bu hale getirenlere’ Erdoğan’ın sözleriyle yüklendi
LeMan çadır satışını çizdi: Kızılay enkaz altında
Kerem Kınık’ın hocası af diledi: Utanıyorum
Kılıçdaroğlu tam yetkiyle konuştu: Orta yol partisi değiliz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP sosyal demokratların partisidir. Orta yol yolcuları partisi değiliz biz” dedi.
‘Tam yetki’ açıklaması: Kılıçdaroğlu, vekillerin istediği cümleyi ekletmedi
CHP grubundan Kılıçdaroğlu’na tam yetki
Ekşi Sözlük CEO’su, Altaylı’nın ‘trol’ iddiasını reddetti
Ekşi Sözlük üst yöneticisi (CEO) Başak Purut, “Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti” diyen Fatih Altaylı’ya cevap verdi: “Tamamen gerçek dışı”
Tutuklanan AKP’li müteahhidin albümü ‘şaşırtmadı’
Depremde yıkılan bir binanın müteahhidi Nevzat Bozan tutuklandı. Bozan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil birçok AKP’liyle fotoğrafı bulunuyor. Bozan iktidar partisinden adaylığa da soyunmuş.