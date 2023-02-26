Akşam Postası / 26 Şubat 2023

Ahbap, ‘Kızılay çadır sattı’ iddiasını doğruladı

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, 46 milyon liraya Kızılay’dan çadır aldığı iddiasını doğruladı.

Kılıçdaroğlu tam yetkiyle konuştu: Orta yol partisi değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP sosyal demokratların partisidir. Orta yol yolcuları partisi değiliz biz” dedi.

Ekşi Sözlük CEO’su, Altaylı’nın ‘trol’ iddiasını reddetti

Ekşi Sözlük üst yöneticisi (CEO) Başak Purut, “Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti” diyen Fatih Altaylı’ya cevap verdi: “Tamamen gerçek dışı”

Tutuklanan AKP’li müteahhidin albümü ‘şaşırtmadı’

Depremde yıkılan bir binanın müteahhidi Nevzat Bozan tutuklandı. Bozan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil birçok AKP’liyle fotoğrafı bulunuyor. Bozan iktidar partisinden adaylığa da soyunmuş.