Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 26 Şubat 2023

Ahbap, ‘Kızılay çadır sattı’ iddiasını doğruladı

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, 46 milyon liraya Kızılay’dan çadır aldığı iddiasını doğruladı.

Kızılay’dan ‘Çadır sattık ama bir sor niye sattık’ açıklaması

Haluk Levent: İşlem kanuni, Kızılay çadırlarını bölgeye gönderdik

Depremin üçüncü günü Kızılay Ahbap’a çadır satmış!

Kızılay depremde işi ticarete dökünce yurttaşların tepesi attı: Yatacak yeriniz yok

Kızılay, Türk Eczacıları Birliği’ne de çadır satmış: Tanesi 140 bin lira

Sera Kadıgil, ‘Kızılay’ı bu hale getirenlere’ Erdoğan’ın sözleriyle yüklendi

LeMan çadır satışını çizdi: Kızılay enkaz altında

Kerem Kınık’ın hocası af diledi: Utanıyorum

Kılıçdaroğlu tam yetkiyle konuştu: Orta yol partisi değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP sosyal demokratların partisidir. Orta yol yolcuları partisi değiliz biz” dedi.


‘Tam yetki’ açıklaması: Kılıçdaroğlu, vekillerin istediği cümleyi ekletmedi

CHP grubundan Kılıçdaroğlu’na tam yetki

Kılıçdaroğlu mu Akşener mi, kim haklı?

Ekşi Sözlük CEO’su, Altaylı’nın ‘trol’ iddiasını reddetti

Ekşi Sözlük üst yöneticisi (CEO) Başak Purut, “Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti” diyen Fatih Altaylı’ya cevap verdi: “Tamamen gerçek dışı”

En uzun şubat

Tutuklanan AKP’li müteahhidin albümü ‘şaşırtmadı’

Depremde yıkılan bir binanın müteahhidi Nevzat Bozan tutuklandı. Bozan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil birçok AKP’liyle fotoğrafı bulunuyor. Bozan iktidar partisinden adaylığa da soyunmuş.

Bozdağ atıp tutunca tutanaklara baktık: İmar affından sadece AKP’liler memnun

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Akşam Postası / 26 Şubat 2023

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