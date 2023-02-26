Ekşi Sözlük CEO’su, Altaylı’nın ‘trol’ iddiasını reddetti

Ekşi Sözlük üst yöneticisi (CEO) Başak Purut, “Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti” diyen Fatih Altaylı’ya cevap verdi: “Tamamen gerçek dışı”

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da kapatılmıştı. Kararın platformdaki hangi içeriğe dayandığı hala belli değil.

Erişim engelinin beşinci gününde Fatih Altaylı, Habertürk’teki köşesinde kaleme aldığı yazıda Ekşi’nin kapatılmasının doğru olmadığını söyleyerek şunları dedi:

“Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti. İnşallah bu sefer doğru düzgün yazarlarını kovarak uzlaşma yolunu seçmez.”

Purut da Twitter’dan şu yanıtı verdi:

*Sevgili @fatihaltayli, Ekşi Sözlük’le ilgili yazdığınız yazıda çokça yanlış bilgi var ancak en önemlisi ‘Ekşi sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti’ kısmı, çünkü tamamen gerçek dışı.

*Birkaç ayrı kaynaktan doğrulatmadan bir şey yazmayacağınızı varsayarak soruyorum: Acaba kaynaklarınız kimle görüşmüşüz, nasıl bir anlaşma yapmışız, madem anlaşmışız neden engellenmişiz gibi temel konularda sizi bilgilendirdiler mi, öyleyse paylaşın lütfen, ben de bilmek isterim.