Ekşi Sözlük, sonunda BTK ile görüşebildi: Herhangi bir içerik dayanak gösterilmedi

Ekşi Sözlük yönetimi, erişime kapatılan siteleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’yla (BTK) iletişime geçtiklerini, kendilerine kapatma için herhangi bir içeriğin dayanak gösterilmediğini duyurdu.

Fotoğraf: Foursquare

Günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da kapatılmıştı.

Sözlük yönetimi ısrarlı çabalarına rağmen BTK’yle görüşemediklerini belirtmişti. BTK’yle sonunda görüşebildikleri açıklayan yönetim, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazısıyla alınan erişim kararına herhangi bir içeriğin dayanak gösterilmediğini kaydetti.

Karara karşı tüm hukuki yollara başvurulacağının belirtildiği ilgili açıklama şöyle: