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Yaramazlara biraz batar!

Ekşi Sözlük, ‘kamu düzenini koruma’ gerekçesiyle kapatılmış

İktidar yanlısı medyanın ve ‘troller’in hedefindeki Ekşi Sözlük’ün kapatılma nedeni belli oldu.

Fotoğraf: Foursquare

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Sarsıntılarla birlikte iktidarın, deprem ihmallerini eleştiren basın ve katılımcı platformlara baskısı da sürüyor.


Bu kapsamda uzun süredir hedefte olan Ekşi Sözlük de dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla kapatılmıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği’ne bağlı EngelliWeb’e göre sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle kapatıldı.

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Akşam Postası / 22 Şubat 2023

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