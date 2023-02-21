Ekşi Sözlük kapatıldı, Twitter patladı: Düpedüz sansür bu

Katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük’ün erişime engellenmesi sosyal medyada infial yarattı: “Düpedüz sansür bu.”
Salı akşamı Ekşi Sözlük‘e girişte sorun başlaması üzerine platformun Twitter hesabından site hakkında bir erişim engeli kararı olduğu yazıldı: “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”
Platformun üst yöneticisi Başak Purut da Twitter’dan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen bir erişim engeli olduğunu yazdı.
İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb, kararın 21 Şubat’ta alındığını duyurdu.
Karar Twitter’da topa tutuldu. İktidar destekçilere ve troller ise kutlama yapıyor.