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Yaramazlara biraz batar!

Ekşi Sözlük kapatıldı, Twitter patladı: Düpedüz sansür bu

Katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük’ün erişime engellenmesi sosyal medyada infial yarattı: “Düpedüz sansür bu.”

Fotoğraf: Foursquare

Salı akşamı Ekşi Sözlük‘e girişte sorun başlaması üzerine platformun Twitter hesabından site hakkında bir erişim engeli kararı olduğu yazıldı: “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”


Platformun üst yöneticisi Başak Purut da Twitter’dan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen bir erişim engeli olduğunu yazdı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb, kararın 21 Şubat’ta alındığını duyurdu.

Karar Twitter’da topa tutuldu. İktidar destekçilere ve troller ise kutlama yapıyor.

Hedefteki Ekşi Sözlük’e erişim engeli

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Hedefteki Ekşi Sözlük’e erişim engeli

İktidar yanlısı medyanın ve ‘troller’in uzun süredir hedef gösterdiği Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişime kapatıldı.

Diyarbakır’da hayvanların enkaz altında kaldığı binalar yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nde en az 13 hayvanın mahsur kaldığı ağır hasarlı apartmanların kontrollü yıkımına yarın sabah başlanacak. Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi Leyla Naz Eren bugünkü çalışmalarda hayatta olan kediler olduğunun tespit edildiğini söyledi.