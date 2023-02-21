Ekşi Sözlük kapatıldı, Twitter patladı: Düpedüz sansür bu

Ekşi Sözlük bir platform, kendi başına bir içerik sağlayıcı değil; içeride yazanlar insanların fikirleri. Beğen ya da beğenme. Ben beğeniyor muyum? Beğenmiyorum. E beğenmediğim her şey yok mu olmalı? Benim ekşi’yi ce yazarlarını hiç sevmediğimi biliyor herkes, hakkımda bir sürü… https://t.co/hIeNxVk0zE