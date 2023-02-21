Hedefteki Ekşi Sözlük’e erişim engeli

İktidar yanlısı medyanın ve ‘troller’in uzun süredir hedef gösterdiği Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişime kapatıldı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem öncesiyle sonrasına dair ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları iktidarın hedefinde.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ‘deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen ihmalleri’ haberleştiren dört televizyon kanalına ceza için yarın toplanacak.
Her gün binlerce kişinin aktif olarak kullandığı ve ziyaret ettiği Ekşi Sözlük de hükümete yönelik eleştiriler nedeniyle hedef halindeydi.
Bunun üzerine siteye erişim engeli getirildi. Kararı, İfade Özgürlüğü Derneği’ne bağlı EngelliWeb duyurdu.
Ekşi Sözlük’ün resmi Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”
Hukukçu Yaman Akdeniz olası nedenlere dikkat çekti: Milli güvenlik, kamu düzeni, çocukların korunması, MİT Kanunu.
Platformun üst yöneticisi Başak Purut, gazeteci Cüneyt Özdemir’e şunları söyledi: “Saatlerdir BTK’dan kimseye ulaşamıyoruz. BTK kendi karar vermiş ancak bize karar içeriği verilmedi, herhangi bir içerik kaldırma talebi/bildirimi de gönderilmemiş.”