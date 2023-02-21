Hedefteki Ekşi Sözlük’e erişim engeli

İktidar yanlısı medyanın ve ‘troller’in uzun süredir hedef gösterdiği Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişime kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem öncesiyle sonrasına dair ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları iktidarın hedefinde.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ‘deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen ihmalleri’ haberleştiren dört televizyon kanalına ceza için yarın toplanacak.

Her gün binlerce kişinin aktif olarak kullandığı ve ziyaret ettiği Ekşi Sözlük de hükümete yönelik eleştiriler nedeniyle hedef halindeydi.

Bunun üzerine siteye erişim engeli getirildi. Kararı, İfade Özgürlüğü Derneği’ne bağlı EngelliWeb duyurdu.

Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarih ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararıyla erişime engellendi. pic.twitter.com/ukcfo4tfdg — EngelliWeb (@engelliweb) February 21, 2023

Ekşi Sözlük’ün resmi Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”

merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız. — ekşi sözlük (@sozluk) February 21, 2023

Hukukçu Yaman Akdeniz olası nedenlere dikkat çekti: Milli güvenlik, kamu düzeni, çocukların korunması, MİT Kanunu.

Ekşi Sözlük, BTK kararıyla erişime engellendi. BTK'nın yasadaki yetkisi 8/A maddesindeki milli güvenlik & kamu düzeni gibi sebeplerle birlikte 8. maddede yer alan çocukların korunması ile ilgili sebepler ve son eklenen MİT Kanunda yer alan bazı maddelere ilişkin. @basakpurut https://t.co/zIgG9TBzOO — Yaman Akdeniz (@cyberrights) February 21, 2023

Platformun üst yöneticisi Başak Purut, gazeteci Cüneyt Özdemir’e şunları söyledi: “Saatlerdir BTK’dan kimseye ulaşamıyoruz. BTK kendi karar vermiş ancak bize karar içeriği verilmedi, herhangi bir içerik kaldırma talebi/bildirimi de gönderilmemiş.”