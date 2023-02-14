Depremde topa tutulan GSM operatörlerinden biri topu BTK’ya attı

Kahramanmaraş’taki çifte depremden sonra telefonların çekmemesi ve internetin yavaşlaması nedeniyle topa tutulan GSM operatörlerini ‘temsilen’ konuşan bir yönetici topu Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) attı.

GSM operatörü yöneticisi: Sorumlu BTK. (AA)

Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 il büyük can ve mal kaybına uğradı, başta Hatay’ın Antakya ilçesi olmak üzere bazı bölgeler yerle bir oldu. Haberleşmeye çalışanlar telefonların ve internetin çekmemesi nedeniyle öfkeliydi.

Bir operatör yöneticisi eleştirilere Habertürk yazarı Fatih Altaylı üzerinden yanıt verdi.

‘Asıl sorumludan kimse söz etmiyor‘

Altaylı, “GSM şirketlerinden birinin tecrübeli yöneticilerinden biri ile konuştum dün. Türkiye’deki hemen herkes gibi korkarak konuştu elbette” diyerek yöneticinin şu sözlerini aktardı:

“Siz depremin ardından haklı olarak GSM şirketlerine yüklendiniz. GSM şirketlerine kızdınız. Ama emin olun tüm GSM operatörleri depremin hemen ardından deprem bölgesinin iletişimini sağlamak için seferber oldu. Sorun şu ki bizim çalışanlarımız da göçük altında idi ve biz de dışardan ekip ve ekipman yolladık. Biz sorumluluğumuzu biliyor ve kabul ediyoruz ama asıl sorumludan kimse söz etmiyor.”

‘BTK da enkaz altında kaldı’

Altaylı’nın “Kim o asıl sorumlu?” sorusuna yönetici şu yanıtı verdi: “BTK’nın deprem öncesi hatalarını bir kenara bırakıyorum ama depremden sonra tüm GSM operatörleri arasında eşgüdümü sağlayabilir, herkesin imkanlarını ortaklaştırabilir, elinde bulunan ve emin olun dünyanın en iyisi teknik imkanlarıyla sorunun mümkün olan en kısa sürede çözümü için, kamu otoritesi olarak görevini yapabilirdi. Yapmadı. Yapamadı. Sorumluğu almadı. Asıl sorumlu olması gereken BTK’dır ve kimse ondan bahsetmiyor. Bu depreme müdahale konusunda enkaz altında kalan kamu kurumlarından biri de BTK’dır.”