RTÜK dört kanala ceza vermek için toplanıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ‘deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen ihmalleri’ haberleştiren televizyon kanallarına ceza için yarın toplanacağı bildirildi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem öncesiyle sonrasına dair ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları iktidarın hedefinde.

RTÜK’ün de bu kapsamda harekete geçtiği öğrenildi. Üyelerden İlhan Taşçı’nın paylaşımı şöyle: “RTÜK, deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen yetersizlikleri, ihmalleri haberleştiren, gelişmeleri aktaran TV’lere üst sınırdan para, beş kez de program durdurmaya varan cezalar için yarın toplanacak. Beyhude çaba… Gerçekleri gizleyemezsiniz, ortaya çıkar.

Fox TV (1) Habertürk (1) Halk TV (2) TELE 1’in (2) raporu Üst Kurul toplantısında görüşülecek. Gazeteciler, halkla ilişkiler için değil gerçekleri halka anlatmak için vardır. Halkın feryadını bastırınca acılar dinmiyor, bölgede hala süren beceriksizlikler ortadan kalkmıyor.”

1- RTÜK deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen yetersizlikleri, ihmalleri haberleştiren, gelişmeleri aktaran TV’lere üst sınırdan para, 5 kez de program durdurmaya varan cezalar için yarın toplanacak. Beyhude caba.. Gercekleri gizleyemezsiniz, ortaya çıkar! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 21, 2023

‘Deprem değil liyakatsizlik neden oldu’

Bir diğer üye Okan Konuralp da şunları kaydetti: “RTÜK, deprem yayınları nedeniyle ‘TELE 1, Halk TV, Fox, Habertürk’e ceza’ gündemiyle yarın toplanacak. Oysa on binlerce vatandaşımızın ölümüne sadece deprem değil, liyakatsizlik ve kibir de neden oldu. Ve olası cezalarla sorumlusu oldukları hakikati saklayabileceklerini sanıyorlar.

Kurtarılmayı bekleyerek ölenlerin ve yakınlarının yaşadığı çaresizliği hiçbir ceza unutturamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez.”