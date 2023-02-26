Deprem sonrası Hatay’a giden araçlardan otoyol ücreti alınmış

ALTAN SANCAR

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası ücretli yolları kullanarak Hatay’a giden araçlardan otoyol ücreti alındığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş. (Reuters)

Deprem sonrası yola çıkan araçların yoğun biçimde kullandığı Ankara-Adana arasındaki otoyolların büyük bölümü ücretsiz hizmet verdi.

Ancak Adana-İskenderun arasındaki otoyoldan geçenlerden 8 lira 75 kuruş ücret alındı.

Ülkenin batısından gelen yardımları ulaştırmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı Ankara Niğde özel otoyolu ile Pozantı-Adana arasındaki devlet otoyolu bu sürede ücretsiz hizmet verdi.

Ancak Adana’dan İskenderun’a giderek, buradan Hatay’a geçen yurttaşlardan hem gidiş hem de dönüş yolunda otoyol ücreti tahsil edildi.

Adana-Hatay arasında deprem sonrası sık biçimde gidip gelen bir yurttaş, bu yolda toplamda yedi defa geçiş için 70 lira ücret ödedi.

Deprem sonrası ailelerine ulaşmak veya yardım götürmek isteyen binlerce araç bu yolu kullandı.