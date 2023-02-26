Tutuklanan AKP’li müteahhidin albümü ‘şaşırtmadı’

Depremde yıkılan bir binanın müteahhidi Nevzat Bozan tutuklandı. Bozan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil birçok AKP’liyle fotoğrafı bulunuyor. Bozan iktidar partisinden adaylığa da soyunmuş.

Nevzat Bozan’ın albümü. (Facebook)

Adıyaman’da yıkılan ve 10’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği binayı yapan ’02 Pusula İnşaat LTD ŞTİ’nin yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Nevzat Bozan’ın AKP’den milletvekili adaylığına soyunduğu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Bozan 12 Şubat 2017’de Adıyaman’a gelen Süleyman Soylu’yu karşılayanlardan biriydi. Soylu o gün AKP’nin il danışma meclisi toplantısına katılmıştı.

Soylu ve Bozan (en sağda).

Bozan’ın 30 Ocak’ta etiketlendiği bir fotoğrafta aday adayı olduğu belirtiliyor. Bunu Facebook profiline taşıyan Bozan, ‘Adıyaman için tam zamanı’ sloganını da kullanmış.

Bozan’ı 22 Aralık’ta AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da ağırlamış. Arslan, paylaşımında Bozan’a ziyareti için teşekkür etmişti.

Bozan ve Beyazgül.

Bozan, deprem olduktan ve binlerce insan enkazda kaldıktan 11 gün sonra AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le bir fotoğraf paylaşmış. Bozan paylaşımda şunları yazmış: “Kıymetli abim Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Meclis Başkanı kıymetli abim av. Fatih Ünal bu zor günlerimizde bizleri ziyaret ederek, Server ve Hakyol çadırındaki depremzede kardeşlerimize moral verdiler. Kıymetli başkanlarıma bu zor günlerimizde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz.”