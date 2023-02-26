Yusuf Kerim için bir kez daha seslenildi: Sesine kulak tıkamak vicdansızlık

Altı yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın’ın tedavi gördüğü hastanede “Annemi istiyorum” diye ağladığı görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine sanatçılar ve siyasetçiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenerek anne Gülten Sayın’ın cezasının ertelenmesi talebini yineledi.
Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalanmıştı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söylüyor. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine geçtiğimiz aralıkta cezaevine girdi.
Anne cezaevine girdikten sonra baba Süleyman Sayın işinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun yanında. Oğlunun son günlerini annesiyle birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yusuf Kerim’in ‘annesine kavuşması için ellerinden geleni yapacakları’ sözü vermişti.
Yusuf Kerim için change org‘da da imza kampanyası başlatıldı.
Yusuf Kerim için sosyal medyadan gelen destek mesajları şöyle: