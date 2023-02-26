Yusuf Kerim için bir kez daha seslenildi: Sesine kulak tıkamak vicdansızlık

Bu çocuğun adı Yusuf Kerim; ne yazık ki kanser hastası ve annesi, bir zamanlar bu iktidar mensuplarının canciğer kuzu sarması olduğu “Fethullahçılıktan” hapiste. Zaten verilen ceza da anneden ziyade bu çocuğa uygulanıyor.pic.twitter.com/e5yjqwe3SC