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Yaramazlara biraz batar!

Sera Kadıgil, kanser hastası Yusuf için seslendi: Bu nasıl vicdan?

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, annesi cezaevinde olan kanser hastası Yusuf için seslendi: “Annesini hapiste tutmak, bir çocuğu hayatta tutmaktan daha mı önemli?”

Altı yaşındaki Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söyledi. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine cezaevine girdi.


Anne cezaevine girdikten sonra baba Süleyman Sayın işinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun yanında. Oğlunun son günlerini annesiyle birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.

Bu çağrının karşılık bulması için mücadeleyi yürüten isimlerden sanatçı Haluk Levent ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun çabasıyla cezaevindeki anne Gülten Sayın önceki haftalarda ‘ziyaret hakkı’ kapsamında Yusuf’la kısa süreliğine bir araya gelmişti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yusuf’a annesine kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz vermiş, Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu duruma dikkat çekmişti.

TİP’li Kadıgil, Twitter’dan şunları yazdı: “Bu Yusuf. Kemik kanseri… Ağrılar içinde yaşam savaşı veriyor ama annesi hapiste olduğu için yalnız. Annesinin hapiste tutmak, bir çocuğu hayatta tutmaktan daha mı önemli? Bu nasıl vicdan? Geç duyduğum için çok üzgünüm. Herkes lütfen duysun. Hemen, bugün.”

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