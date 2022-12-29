Altı yaşındaki kanser hastası Yusuf’un cezaevindeki annesi için infaz erteleme talebi

Altı yaşındaki Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söyledi. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine cezaevine girdi.

Konuyu gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aynı zamanda bir hekim olduğunu da hatırlatarak şöyle dedi: “Ewing Sarkom maalesef kötü bir kanser, kötü bir hastalık. Maalesef hiç iyi bilmediğimiz bir kanser türü olduğunu söylemiş olalım. Anne çıkana kadar çocuk hayatını kaybedebilir, çocuk kısa bir süre içinde hayatını kaybedebilir. En azından altı aylık bir infaz erteleme verilse belki çok sıkıntılı son günlerinde anne yanında olacak! Yetkililer de bizi duysun, bu olacak bir iş değil! Hiç mi insanlık kalmadı!”

Fotoğraf: Twitter

Aile Sakarya’da yaşıyordu. Yusuf Kerim’in tedavisi için İstanbul’a geldiler.

Anne cezaevine girdikten sonra baba Süleyman Sayın işinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun yanında. Oğlunun son günlerini annesiyle birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.

‘Oldukça sıkıntılı bir hastalık’

Gergerlioğlu, infaz erteleme dilekçelerinin reddedildiğini belirterek şunları söyledi: “Biz annenin Yusuf Kerim’in yanında olması gerektiğini, infaz erteleme verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Konuştuğumuz yetkililer bunun mümkün olmadığını söylese de bizim vicdanımız bu durumu kabul etmiyor çünkü Yusuf Kerim oldukça sıkıntılı bir hastalıkta. Yanında en çok da annesinin olması gerekiyor.“

Baba Sayın, oğlunun karnındaki tümörün bütün vücuduna yayıldığını söyledi: “Yaşama şansını sordum ve doktor yüzde 20’nin altında olduğunu söyledi. Allah’tan ümit kesilmez.”

Geceleri ağlayarak annesini sayıklıyor

Hastalıkla mücadeleye devam ederken, geçtiğimiz hafta eşinin dosyasının onaylandığını söyleyen Sayın şöyle devam etti: “Yargıtay onaylayınca ne yapacağımızı bilemedik. O kadar da merhametsiz olmazlar, çocuğun durumundan dolayı annesini bırakırlar diye düşündük. Avukatı aradım, hastaneye de durumu ilettik. Çocuğun şu anda annesine ihtiyacı var. Raporu ilettik. Ama reddedildi.”

Baba Sayın oğlunun geceleri annesini sayıkladığını söyledi: “Varsa bir cezamız çekelim ama bir çocuğun ne gibi bir suçu olabilir? En azından tedavi bitene kadar annesinin yanında olsun. Yusuf Kerim ‘Kendimi kötü hissediyorum’ diyor. ‘Niye’ diye sorunca ‘Annemi istiyorum’ diyor. Bakarım evladımdır bakmaktan gücenmiyorum ama gece annesini sayıklıyor ne diyeceğimi bilmiyorum!”

Yusuf Kerim akşam hepimize el sallamıştı! Onun elini bırakmayalım!

O, sabır göstereceğine bize söz verdi biz de cezaevindeki annesinin yanına gelmesi için uğraşacağımıza söz verdik!

Son günlerini yaşayan bu çocuk için vicdan, sağduyu galip gelsin, başarabiliriz! @adalet_bakanlik pic.twitter.com/n0zDCK98cP — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) December 28, 2022

Gergerlioğlu böyle bir durumda yasal olarak infaz erteleme mümkün olmasa da bir adım atılması gerektiğini söyledi: “Çocuk hasta. Eriyip, bitiyor. Fazla bir yaşam süresi yok. Anne çıkana kadar çocuk hayatını kaybedebilir. En azından altı aylık bir infaz erteleme verilse belki sıkıntılı son günlerinde anne yanında olacak. Yetkililer de bizi duysun, bu olacak bir iş değil.”

HDP’li vekil Sağlık Bakanlığı’na, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı’na da seslendi: “Buna bir çözüm lazım. Yasalar annenin infaz ertelemesine müsaade etmiyor. Vicdanlar müsaade ediyor mu?”