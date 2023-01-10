Karamollaoğlu kanser hastası Yusuf’u ziyaret etti, Erdoğan’a seslendi

Annesi cezaevinde olan kanser hastası Yusuf’u ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘insani çağrıya kulak vermesini’ istedi: “Cezaevinde olan annesinin tahliye edilmesi ve bu süreçte evladının yanında olması elzem…”

Fotoğraf: Twitter

Altı yaşındaki Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söyledi. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine cezaevine girdi.

Anne cezaevine girdikten sonra baba Süleyman Sayın işinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun yanında. Oğlunun son günlerini annesiyle birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.

Bu çağrının karşılık bulması için mücadeleyi yürüten isimlerden sanatçı Haluk Levent ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun çabasıyla cezaevindeki anne Gülten Sayın önceki haftalarda ‘ziyaret hakkı’ kapsamında Yusuf’la kısa süreliğine bir araya gelmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yusuf’a annesine kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarına dair söz vermiş, Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu duruma dikkat çekmişti.

Erdoğan’a çağrı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da Twitter hesabından Yusuf’u ziyaret ettiğini söyleyerek şunları dedi:

“Yusuf Kerim evladımızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip, babası Süleyman beyle görüştük. Cezaevinde olan annesinin tahliye edilmesi ve bu süreçte evladının yanında olması elzem… Sn. @RTErdogan ve Sn. @bybekirbozdag’dan bu insani çağrıya kulak vermelerini rica ediyorum.”