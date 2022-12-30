Kanser hastası Yusuf, cezaevindeki annesine ‘kısa süreliğine’ kavuştu

Altı yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim Sayın, cezaevindeki annesi Gülten Sayın’la ‘ziyaret hakkı’ kapsamında bir araya geldi.

Görsel: Twitter

Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söyledi. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine cezaevine girdi.

Anne cezaevine girdikten sonra baba Süleyman Sayın işinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun yanında. Oğlunun son günlerini annesiyle birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.

Cezanın ertelenmesi için mücadele yürüten isimlerden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yusuf’un annesiyle kısa süreliğine kavuşma şansını elde ettiğini duyurdu: “Güzel haber 🙂 Mahpusların ağır hasta yakınları için ziyaret hakkından Yusuf Kerim de faydalandı. Sakarya Cezaevi savcılığı hassasiyet gösterip başvuruyu kabul etti. Annesi, Ferizli Cezaevinden Çapa Tıp Fakültesine getirildi. Yeni yıl hediyesi oldu :)”

Güzel haber 🙂



Mahpusların ağır hasta yakınları için ziyaret hakkından Yusuf Kerim de faydalandı.

Sakarya Cezaevi savcılığı hassasiyet gösterip başvuruyu kabul etti.Annesi Ferizli Cezaevinden Çapa Tıp Fakültesine getirildi.



Yeni yıl hediyesi oldu 🙂



BenYusuf Annemiİstiyorum pic.twitter.com/J0iZhEhopL — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) December 30, 2022

Gergerlioğlu’nun bildirdiğine göre anne, saat 02.00 ye kadar oğlunun yanında kalabilecek.

Durumu takip eden isimlerden sanatçı Haluk Levent, anne Sayın’ın Sakarya Cezaevi’nden Bakırköy Cezaevi’ne nakledileceğini söyledi. Levent, “İstişarelerimiz sürüyor. Süreci takipteyiz” dedi.