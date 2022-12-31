Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu, kanser hastası Yusuf’a söz verdi: ‘Annesine kavuşması için ellerinden geleni yapacaklar’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Ewing Sarkom kanserine yakalanan ve annesi cezaevinde olan altı yaşındaki Yusuf Kerim Sayın ve babasıyla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yusuf Kerim’le telefonla görüştü. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın aktardığına göre hem Kaftancıoğlu hem de Kılıçdaroğlu Yusuf Kerim’e annesiyle bir arada olabilmeleri için ellerinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Kaftancıoğlu’nun ziyareti sırasında Yusuf Kerim’in tedavisi devam ettiği için fotoğraf ve video çekilmedi. Sadece Yusuf Kerim’in yaptığı resimlerin fotoğrafları çekildi.

Altı yaşındaki Yusuf Kerim Sayın, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Sarkom hastalığına yakalandı. Doktorlar iyileşme şansının yüzde 20 olduğunu söyledi. Anne Gülten Sayın, ‘FETÖ’ye üye olduğu’ gerekçesiyle altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın Yargıtay’da onanması üzerine cezaevine girdi.

Anne cezaevine girdikten sonra baba Süleyman Sayın işinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören oğlunun yanında. Oğlunun son günlerini annesiyle birlikte geçirebilmesi için cezanın ertelenmesini istiyor.

Mücadeleyi yürüten isimlerden sanatçı Haluk Levent ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun çabasıyla cezaevindeki anne Gülten Sayın dün ‘ziyaret hakkı’ kapsamında Yusuf’la kısa süreliğine bir araya gelmişti. Levent, anne Sayın’ın Sakarya Cezaevi’nden Bakırköy Cezaevi’ne nakledileceğini söylemişti.

‘Yusuf’un yaşadığı bir hak kaybı’

Kaftancıoğlu da bugün Yusuf Kerim Sayın’ı tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakütesi’nde ziyaret etti: “Ciddi bir hastalıkla mücadele eden altı yaşındaki bir çocuğun annesinden ayrı kalması kabul edilemez. Tutukluluk sebebi her ne olursa olsun, çocuğu bu şekilde bir hastalıkla mücadele eden annenin teşhis konulduğu ilk günden itibaren çocuğunun yanında olması lazımdı. Her şeyin ötesinde bu Yusuf’un yaşadığı bir hak kaybı.”

Söz verdiler

Kamuoyunun çağrılarının ardından Yusuf’un annesi cezaevinden özel izinle getirilmiş ve sadece sekiz saatlik görüşme izni verilmişti.

Görsel: Twitter

Kaftancıoğlu bunun yeterli olmadığını söyledi: “Evlatları amansız hastalıkla mücadele eden tüm hükümlü annelerin, evlatlarının yanında olma mücadelelerinde yanındayım. Sadece sekiz saatlik, o da kamuoyu oluştuktan sonra verilen sekiz saatlik izin kabul edilemez.”

Ziyaret sırasında Yusuf Kerim, Kaftancıoğlu’na ‘annesini çok özlediğini ve annesinin sürekli yanında olmasını istediğini’ söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın aktardığına göre Kaftancıoğlu, Yusuf Kerim’e annesiyle birlikte olabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının sözünü verdi.

Yusuf Kerim’in yaptığı ve tedavi gördüğü odasındaki duvarda asılı olan resimler

Kılıçdaroğlu telefonla konuştu

Kaftancıoğlu daha sonra Yusuf Kerim’in yakalandığı hastalık ve genel durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Kaftancıoğlu’nun ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yusuf Kerim ve babasıyla telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, Yusuf Kerim’e acil şifalar ve iyi bir yıl dileyerek annesiyle buluşması için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.