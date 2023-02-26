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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a ‘Kızılay savunması’nı hatırlattı: Sahi sen ne diyordun…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın depremin üçüncü günü Ahbap’a 46 milyon lira karşılığında çadır satmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kendi sözlerini hatırlattı.

(Diken/AA-Twitter)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında sattığı ortaya çıkmıştı.


Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Erdoğan’ın dört gün önce depremler sonrasındaki Kızılay’ın eksikliklerini dile getirenlere “Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi” demesini hatırlatarak şöyle yazdı: “Erdoğan Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun…”

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Akşam Postası / 26 Şubat 2023

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