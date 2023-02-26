Kerem Kınık’ın hocası af diledi: Utanıyorum

Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, deposundaki çadırları depremzedelere bedelsiz vermek yerine Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın hocası olmaktan utandığını söyleyerek, af diledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık bu alışverişi doğrularken, parayı yine çadır üretmek için kullandığını iddia etmişti.

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, eski öğrencisi Kınık’a Twitter hesabından tepki gösterdi.

Kınık’ın hocası olmaktan utandığını söyleyen Ömeroğlu, Kınık’a tıp etiğini öğretemediklerini belirterek af diledi: “Ahbap’a depremin en acil ilk günlerinde çadır satan Kızılay’ın başkanı Dr. Kerem Kınık’ın hocası olmaktan utanıyorum. Beni ve diğer hocalarını affedin, belli ki ona tıp etiği öğretememişiz.”