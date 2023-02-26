Kızılay depremde işi ticarete dökünce yurttaşların tepesi attı: Yatacak yeriniz yok

Kızılay iştiraki bir şirketin depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır satması sosyal medyada infial yarattı. Aralarında siyasetçiler ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda yurttaş “Bunu da not ettik” diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.

Ahbap Derneği, 2 bin 500 tane çadır aldıklarını doğrularken, Kızılay Başkanı Kerem Kınık da parayı yine çadır üretmek için kullandığını iddia etti.

Depremin üstünden üç hafta gecmesine rağmen bölgede hala çadır bekleyen onca depremzede varken, Kızılay’ın deposundaki çadırları satması infial yarattı.

Aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kullanıcı, depremle ilgili eleştirilerin ardından iktidardan gelen ‘not alıyoruz’ sözlerine karşılık, Kızılay’ın çadır satmasını “Biz de bunları not alıyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

Asrın felaketini asrın ticaretine dönüştürmüşler.



Asrın hesaplaşması için bunu da not ettik. #Kızılay https://t.co/U3Y2uoCcrD — Erkan BAŞ (@erkbas) February 26, 2023

Deprem yaralarını saran Kızılay'dan,

Deprem fırsatçılığı yapan Kızılay'a…

Çürütmedik değer ve kurum bırakmadılar. — Faik Öztrak (@faikoztrak) February 26, 2023

Kızılay'ı, önce Ensar'ın paravan şirketi haline getirdiniz. Şimdi ise depremde bölgeye çadır göndermek yerine çadırları bekletip "parasıyla" sattınız. Milletin çadırını, millete, milletin parasıyla sattınız. Bu artık beceriksizlik değil bu açıkça vatan hainliğidir. — Muharrem İNCE (@vekilince) February 26, 2023

Vergi verdik, Kızılay çadır alsın diye.

Ve deprem zamanı vergimizle alınan çadırları tekrar satın aldık.

Hadisenin özeti budur… — Eren Erdem (@erenerdemnet) February 26, 2023

Deprem olmuş kurtulanlar soğuktan kırılıp çadır beklerken Kızılay deposundaki 2 bin 50 adet çadırı deprem bölgesine göndermek yerine Ahbap’a satmış!

Asrın aymazlığı net! — İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 26, 2023

Afetzedeye çadır sağlamakla yükümlü kurum, afetzedeye çadır sağlamak isteyene çadır satmış. https://t.co/KtPxhE50G4 — ahmet şık (@sahmetsahmet) February 26, 2023

Bu kadar çadır vardı depoda ve hemen afet bölgesine dağıtmak yerine satmayı beklediniz öyle mi @Kizilay @drkerem ? Siz var ya! Asla yakanızı kurtaramayacaksınız bu yaptıklarınızdan! — Barış Atay (@barisatay) February 26, 2023

Millet çadır için kuyruklarda beklerken, Kızılay elindeki çadırları satmakla meşgulmüş. Biz de bu vicdansızlığı not ettik! pic.twitter.com/cDXzBNYKgM — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 26, 2023

Kızılay, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çadır dağıtmak yerine, depremin üçüncü günü depolarda beklettiği 2050 adet çadırı satmış!



Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Kızılay’ı ticarethaneye çevirip enkaz altında bıraktılar!



Emeği geçenlere yazıklar olsun! pic.twitter.com/62jlGb9rZO — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 26, 2023

İktidar yardım kuruluşu olan 155 yıllık Kızılay’ı ticarethaneye çevirdi. Çocuklar kumbarasında biriktirdiği parayı, harçlıklarını #Kızılay’a bağışlarken; vatandaş can derdindeyken, Kızılay’ın #AHBAP’a çadır satıyor olması en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. — Burhanettin Bulut (@eczburhan) February 26, 2023

Kızılay, depremzedelere hızlıca çadır götürmesi gereken bir kuruluş olarak stokta olan çadırlarını hem dağıtmamış hem de Ahbap’a mı satmış yani? Sonra da biz “Kızılay nerede?” dediğimiz zaman terbiyesiz, adi ve namussuz oluyoruz? Yatacak yeriniz yok sizin. https://t.co/qtRt6iRHWH — Şanışer (@sarppalaur) February 26, 2023

“Asrın felaketi” olmuş, Kızılay çadır mı satmış? Aklım almıyor! Aklım almıyor! Aklım almıyor! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) February 26, 2023

Şirketler Ensar'a yaptıkları bağışları da vergiden düşebilsinler diye onlardan göstermelik şartlı bağış kabul edip koskoca kurumu vergiden yırtma platformuna çeviren Kızılay'ın çadır satmasına hiç şaşırmadım ne yazık ki. — Kaan Sekban (@KaanSekbann) February 26, 2023

o gece @ahbap o çadırları satın alıp, nakledip getirip kurmasına rağmen bunu kızılay ya da afad'ın yapmaması nedeniyle bu iki kurum için suç duyurusunda bulunabiliyor muyuz görevi ihmal nedeniyle ölüme yol açmaktan… — Cem BAYKAL (@cem_baykal) February 26, 2023

Olaya bak ülke çadır diye inlerken Kızılay iştirakini arıyorsun, "varsa çadırınız almak istiyoruz" diyorsun. Onlar da "kardeşim deli misiniz siz, ülke yangın yeri tüm stoklarımızı bölgeye çıkarıyoruz" demek yerine fatura kesiyor.. — mahir durmaz (@mahirdrmz) February 26, 2023

Hatırlıyor musunuz, Kızılay’ın yoksullara ücretsiz dağıtmak üzere hazırladığı konserve etler, AKP milletvekili ve Kızılay Şube Başkanı da olan kardeşinin ortak olduğu otelde çıkmıştı — ʙᴇʟʟɪ's (@portovecchiaaa) February 26, 2023

Kızılay'ın kendisine bağışlanan parayı Ensar Vakfı'na transfer ettiğini, o paralarla şu anda New York'ta dev bir "yurt" binasının yükseldiğini hatırlıyor musunuz? https://t.co/Lz9Y4hnBsu — Cem Say (@say_cem) February 26, 2023

Kızılay, AKP'nin 20 yıllık özetidir..

O kadar haberini yapıyoruz her seferinde yeni bir skandal daha çıkıyor

📌Ensar Vakfı için para akladılar

📌Çalışanlarını fişlediler

📌Konteyner fabrikasına kebapçı atadılar

📌Yoksullara dağıtılacak etlere çöktüler

📌AHBAP'a çadır sattılar.. — Mehmet Emin Kurnaz (@m_emin_kurnaz) February 26, 2023

Kalın çizgilerle not ettik: Depremzedeler soğuktan donarken çadırlara AFAD el koydu, Kızılay sattı! https://t.co/pu47FgSGL9 — Zeynep Kuray (@zeynokuray) February 26, 2023

normal şartlarda tek başına şu haber ortada ne kızılay yöneticisi ne bakan ne de hükümet bırakmalı. bu korkunç bir şey. bu normalleşmemeli. https://t.co/Yikmll8h1k — varch (@varcharian) February 26, 2023