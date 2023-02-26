Kızılay depremde işi ticarete dökünce yurttaşların tepesi attı: Yatacak yeriniz yok

Kızılay iştiraki bir şirketin depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır satması sosyal medyada infial yarattı. Aralarında siyasetçiler ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda yurttaş “Bunu da not ettik” diyerek tepki gösterdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.
Ahbap Derneği, 2 bin 500 tane çadır aldıklarını doğrularken, Kızılay Başkanı Kerem Kınık da parayı yine çadır üretmek için kullandığını iddia etti.
Depremin üstünden üç hafta gecmesine rağmen bölgede hala çadır bekleyen onca depremzede varken, Kızılay’ın deposundaki çadırları satması infial yarattı.
Aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kullanıcı, depremle ilgili eleştirilerin ardından iktidardan gelen ‘not alıyoruz’ sözlerine karşılık, Kızılay’ın çadır satmasını “Biz de bunları not alıyoruz” ifadeleriyle paylaştı.