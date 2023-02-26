Haluk Levent: İşlem kanuni, Kızılay çadırlarını bölgeye gönderdik

Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nin 46 milyon liraya Kızılay’dan çadır almasını ‘kanuni ve doğru’ bulduğunu aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya çadır sattığı öne sürülmüştü.

Ahbap Derneği, iddiaları doğrulayan bir açıklama yayımlayarak, Kızılay’dan 2 bin 50 adet çadır aldıklarını bildirmişti.

Haluk Levent, Twitter hesabındaki paylaşımla, ‘çadırları kimden satın almalıyız’ gibi bir lükse sahip olmadıklarını ve yaptıkları her işlemin ‘doğru’ olduğunu belirtti.

Levent, şunları kaydetti: “Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken ‘Bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?’ lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay’ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor.”