Kızılay’dan ‘Çadır sattık ama bir sor niye sattık’ açıklaması

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği’ne çadır sattıkları ortaya çıkınca bunu açıklamaya çalıştı.

Kınık açıklamasında, buradaki parayı yine çadır üretmek için kullandığını iddia etti, paylaşımlarınıysa yoruma kapattı.

Kızılay Ahbap Derneği’ne çadır sattığını doğruladı. (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ‘yetersizliğiyle’ eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Açıklama yapan Ahbap ve Kızılay da bu yöndeki haberleri doğruladı.

Depremin üçüncü gününde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay tepkilerin odağındayken, başkanı Kerem Kınık’tan açıklama geldi.

Kınık, sattıkları çadırların parasını çadır imal etmek ve diğer yardımlar için kullandıklarını iddia etti.

Açıklamayı tepkilerden çekindiği için yorumlara da kapatan Kınık, şunları yazdı:

*Kızılay Çadır, Türkiye Kızılay Cemiyeti’nin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir.

*Öncelikle Kızılayın TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder.

*Ayrıca, barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD’ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder.

*Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların taleplerini üretir.

*Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay’a aktarır, Kızılay da afetler için gerekli olan çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır.

Kızılay-Ahbap işbirliği

*Ahbap Derneği de Kızılay’ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır’dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevkedip depremzedelerin hizmetine sunmuştur.

*Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de Ahbap derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır.

*Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir.

*Ahbap ve Kızılay’ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.