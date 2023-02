Sera Kadıgil, ‘Kızılay’ı bu hale getirenlere’ Erdoğan’ın sözleriyle yüklendi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Kızılay’ın depremin üçüncü günü Ahbap’a 46 milyon lira karşılığında çadır satmasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle karşılık verdi.

Sera Kadıgil. (TİP)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç hafta geçmesine karşın bölgeye yeterli sayıda çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay’a eleştiriler büyürken, bir tepki de TİP Milletvekili Sera Kadıgil’den geldi.

Kadıgil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kızılay’ın deprem bölgesinde olmadığını belirtenlere yönelik “Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi” gibi hakaretlerini ‘alıntılayarak’ tepkisini gösterdi: “Kızılay’ı şu hale düşüren her kim varsa ‘terbiyesizdir, ahlaksızdır, namussuzdur, adidir’!”

Kızılay’ı şu hale düşüren her kim varsa “terbiyesizdir, ahlaksızdır, namussuzdur, adidir”! https://t.co/hsoIOWWyfL — Sera Kadıgil (@serakadigil) February 26, 2023

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gittiği Osmaniye’de, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde konuşmuş, Kızılay’ın deprem bölgesinde olmamasını eleştirenleri “Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi ‘Kızılay nerede’ diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi… Günde yaklaşık iki buçuk milyon insana Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu” sözleriyle hedef almıştı.